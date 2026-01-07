У четвер, 8 січня, в Україні очікується помаранчевий рівень небезпеки – країну накриє потужний південний циклон: Тернопіль в зоні його дії

Синоптики попереджають: завтра погода в Україні різко погіршиться. До регіону наближається активний циклон з Балкан, який принесе значний сніг, шквальний вітер і суттєве похолодання. На заході очікується сильний сніг.
Опади місцями будуть дуже інтенсивними - приріст снігового покриву може сягнути до 25 см. Уночі стовпчики термометрів можуть опускатися до -19°C, удень – від -4°C до -15°C.
Особливо небезпечними стануть налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця на дорогах. Вітер посилиться до сильного по всій країні, що створить додаткові небезпечні умови для руху транспорту та пересування пішоходів.
Тернопіль у полі циклону
Тернопіль також потрапляє у зону дії потужного південного циклону. На території міста та громади вже випало близько половини місячної норми снігу, тож у найближчі дні можна очікувати ще більше опадів.
Комунальні служби Тернополя працюють у посиленому режимі цілодобово – розчищають вулиці та посипають дороги протиожеледними матеріалами. Першочергово очищаються вулиці, якими курсує громадський транспорт.
Міська влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг та у дворах – це перешкоджає роботі снігоочисної техніки. З огляду на складні погодні умови водіїв просимо утриматися від далеких поїздок.
Важлива інформація для мешканців
Нагадуємо: прибирання дворів та прибудинкових територій – це відповідальність управляючих компаній, ЖЕКів та ОСББ. З'ясувати, яка компанія чи ОСББ відповідають за зимове утримання конкретного двору або проїзду, можна на інтерактивній карті прибирання міста: https://ternopilcity.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=94d08549c4bf426e9fa8f169c4ffcf6e
Куди повідомляти про проблеми:
Про нерозчищені дороги, тротуари чи небезпечні ділянки можна повідомити:
-
Гаряча лінія Тернопільської міської ради: 1580
-
Телефони: +380674472919, 0800303522
-
Viber управління муніципальної інспекції (надсилати фото): 067 447 32 78