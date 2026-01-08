Отруєння чадним газом: у Теребовлянській громаді загинув чоловік

Алкоголь та куріння в ліжку могли стати причиною трагедії у Теребовлянській громаді. Попередньо, саме отруєння чадним газом призвело до смерті місцевого жителя.

7 січня близько 9:13 до старости села Мшанець зателефонували мешканці населеного пункту й повідомили про дим, що йшов з вікон сусіднього будинку. Відкритого полум’я не спостерігалося, тож люди зайшли до оселі. В одній із кімнат на підлозі вони виявили тіло односельця.

На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Теребовлянського відділення поліції та працівників ДСНС.

Під час перевірки з’ясувалося, що задимлення виникло внаслідок куріння в ліжку. За словами сусідів, 55-річний чоловік зловживав алкогольними напоями. Експерт, який оглядав тіло, не виявив ознак насильницької смерті. Попередня причина — отруєння чадним газом.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок». Досудове розслідування триває.