Негода на Тернопільщині: рятувальники ліквідовували пожежі та допомагали автомобілям у заметах

8 січня на Тернопільщині рятувальники працювали в умовах складної негоди, ліквідуючи пожежі та надаючи допомогу водіям, які не могли продовжити рух через снігові замети.

Протягом доби підрозділи ДСНС ліквідували дві пожежі транспортних засобів. О 11:00 у селі Великий Ходачків Тернопільського району загорівся легковий автомобіль Chevrolet Aveo. Вогонь пошкодив моторний відсік та панель приладів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, не допустивши поширення полум’я на інші транспортні засоби.

Вечірня пожежа сталася о 20:39 у селі Олеша Монастириської громади Чортківського району. Там загорівся Renault Duster, який було повністю знищено вогнем. Причини обох пожеж наразі встановлюються.

Паралельно з ліквідацією пожеж рятувальники неодноразово надавали допомогу учасникам дорожнього руху. О 12:06 у Тернополі на вулиці Текстильній зі снігового замету відбуксирували три вантажні автомобілі, серед яких був транспорт Червоного Хреста. Допомогу отримали три особи.

О 12:35 у селі Ступки Байковецької громади рятувальники допомогли ще двом вантажним автомобілям вибратися на ділянку з твердим покриттям.

У другій половині дня виклики переважно стосувалися автомобілів екстреної медичної допомоги. О 18:07 у селі Млинки Золотопотіцької громади зі снігового замету відбуксирували «швидку», у якій перебувала хвора малолітня дитина. Допомогу отримали четверо осіб.

О 22:38 рятувальники працювали в селі Велика Плавуча Зборівської громади, де надали допомогу автомобілю екстреної медичної допомоги, що застряг у заметі.

Вже вночі, о 02:12 9 січня, у селі Іване-Пусте Чортківського району рятувальники відбуксирували ще один автомобіль ЕМД та доставили фельдшера безпосередньо до місця виклику. Допомогу отримали дві особи.