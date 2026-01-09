Освітній процес у школах Тернопільської громади відновлюють з 12 січня

У Тернополі учні закладів загальної середньої освіти повертаються до очного навчання з понеділка, 12 січня. Після завершення зимових канікул освітній процес відновлюється відповідно до затвердженого навчального плану.

Раніше Кабінет Міністрів України, з огляду на складні погодні умови, рекомендував місцевим громадам самостійно визначатися з форматом навчання, допускаючи можливість дистанційного навчання або продовження канікул. Однак у Тернопільській громаді, після аналізу ситуації, ухвалили рішення розпочати другий семестр у заплановані терміни.

Міський голова Тернополя Сергій Надал зазначив, що таке рішення було прийняте після обговорення з управлінням освіти, керівниками навчальних закладів та представниками батьківської спільноти.

«Ми дізналися думку батьків та керівників шкіл, і усі вони за те, щоб розпочалося навчання. Наразі немає потреби продовжувати канікули, адже заклади освіти забезпечені теплом, проїзні шляхи і дороги в місті розчищені, громадський транспорт курсує без змін, що дає можливість добратися до місць навчання, - зазначив міський голова. - Окрім того, багато працюючих батьків не мають з ким залишити дітей, тому потрібно продовжувати очне навчання».

За словами очільника міста, школи повністю готові до старту нового семестру: значних морозів не прогнозують, а рівень захворюваності не перевищує допустимих показників. У разі погіршення погодних умов або виникнення інших обставин ситуацію обіцяють переглядати оперативно.

Отже, з 12 січня навчання в усіх школах Тернопільської громади проходитиме у звичному форматі. Заклади дошкільної освіти також продовжать роботу без змін.