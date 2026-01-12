У ДТП на Тернопільщині постраждали пішоходи

До лікувальних закладів Тернопільщини з множинними травмами доставили двох людей, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод. 9 січня близько 11:30 у селі Яблунів бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала чоловіка 1975 року народження із забоями та переломами. Як з’ясували правоохоронці, водій автомобіля NISSAN X-TRAIL, рухаючись у напрямку Чорткова та здійснюючи об’їзд вантажівки, наїхав на пішохода. Потерпілий переходив проїжджу частину у невстановленому місці. Кермувальник попередньо був тверезим, однак у нього відібрали зразки крові для проведення експертизи.

Про ще одну автопригоду з потерпілою 10 січня повідомив на спецлінію Бережанського відділу поліції водій Mercedes-Benz Sprinter. За його словами, він здійснив наїзд на жінку. ДТП сталася близько 18:20 на ділянці дороги між селами Плотича та Городище. За попередніми даними, водій не врахував дорожні умови та збив 62-річну жительку села Великий Ходачків. Жінку з численними травмами та переломами госпіталізували.

За фактами обох дорожньо-транспортних пригод правоохоронці проводять перевірки.