За 14 тисяч доларів обіцяв «безпечний» виїзд за кордон: на Тернопільщині затримали організатора схеми

За 14 тисяч доларів США чоловікам призовного віку обіцяли так званий «безпечний» виїзд за межі України в обхід офіційних пунктів пропуску.

Нелегальний канал організував 42-річний уродженець Криму, який останнім часом проживав на Чортківщині. Зловмисника викрили та затримали правоохоронці.

Як встановили співробітники управління міграційної поліції спільно з працівниками кримінального аналізу, ще на початку червня 2025 року чоловік разом зі спільниками налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. «Клієнтам» пропонували перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску — через напрямок до Румунії.

На таку пропозицію погодився житель Тернопільщини. Організатор запевнив, що забезпечить нелегальний перетин кордону та транспорт до місця переправлення. Вартість «послуги» становила 14 тисяч доларів США, які потрібно було передати через довірену особу.

Перед виїздом військовозобов’язаного детально проінструктували: взяти мінімум особистих речей, простий мобільний телефон, документи та готівку. Наприкінці грудня замовник повідомив, що зібрав необхідну суму та готовий до виїзду після 1 січня 2026 року.

7 січня організатор автомобілем Toyota Avensis доправив «клієнта» з Тернополя до готелю в Чернівецькій області, неподалік кордону з Румунією, намагаючись дорогою оминати блокпости правоохоронців.

У готельно-ресторанному комплексі чоловік очікував подальшого незаконного переправлення, однак реалізувати задум не вдалося — організатора затримали правоохоронці.

Наразі слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб. Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура. Досудове розслідування триває.