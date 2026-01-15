У Тернополі на вулиці Карпенка автомобіль збив пішохода

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Карпенка надійшло до правоохоронців 13 січня близько 18:30. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Peugeot Partner, 1968 року народження, рухаючись у напрямку вулиці Винниченка, допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу. Потерпілим виявився місцевий житель 1986 року народження.

Унаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. Водій автомобіля, за попередніми даними, перебував у тверезому стані, однак у нього відібрали зразки крові для проведення експертизи на вміст алкоголю.

За даним фактом слідчі Тернопільського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.