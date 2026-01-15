Немовля в сумці: у Тернополі розслідують залишення новонародженої дитини

У Тернополі правоохоронці з’ясовують обставини залишення новонародженої дитини. У четвер, 15 січня, близько 1-ї години ночі до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про виявлення немовляти в сумці у під’їзді багатоповерхового будинку на вулиці Київській.

На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку, слідчі, ювенальні поліцейські та представники інших профільних служб.

Дитину негайно доставили до медичного закладу. За висновками лікарів, це новонароджена дівчинка, яка з’явилася на світ за кілька годин до того, як її знайшли. Наразі немовля перебуває в реанімаційному відділенні під наглядом медиків.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України — «залишення в небезпеці».

Правоохоронці розшукують матір дитини, встановлюють можливих свідків та очевидців події, а також опрацьовують записи з камер відеоспостереження, щоб з’ясувати всі обставини інциденту.

Поліція звертається до громадян із проханням: якщо вам відома будь-яка інформація, яка може допомогти слідству, повідомте за номером телефону (096) 657-82-04, на спецлінію «102» або зверніться до найближчого відділення поліції.

Також правоохоронці нагадують, що у приймальному відділенні пологового будинку міської лікарні №2 у Тернополі функціонує «Вікно життя», де жінки можуть анонімно та безпечно залишити новонароджену дитину.