У Тернополі попереджають про ожеледицю та складні погодні умови

За інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 17 січня на автошляхах міста та громади очікується ожеледиця.

У нічний час температура повітря в Тернополі становитиме 16–18° морозу, вдень — 11–13° морозу. Рівень небезпечності — жовтий (НМЯ І).

У зв’язку з ускладненими погодними умовами закликають водіїв бути максимально уважними: дотримуватися безпечної швидкості, дистанції та інтервалу між транспортними засобами, не здійснювати небезпечних маневрів, а також проявляти особливу обережність на мостах, шляхопроводах, спусках і підйомах.

За можливості рекомендують утриматися від поїздок приватним транспортом вулицями міста. Також просять не залишати автомобілі на проїжджій частині, у дворах та на місцях для паркування, щоб не перешкоджати ефективній роботі снігоприбиральної техніки.