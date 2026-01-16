У Тернополі попереджають про ожеледицю та складні погодні умови

ogeleditsya17012026

За інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 17 січня на автошляхах міста та громади очікується ожеледиця.

У нічний час температура повітря в Тернополі становитиме 16–18° морозу, вдень — 11–13° морозу. Рівень небезпечності — жовтий (НМЯ І). 

У зв’язку з ускладненими погодними умовами закликають водіїв бути максимально уважними: дотримуватися безпечної швидкості, дистанції та інтервалу між транспортними засобами, не здійснювати небезпечних маневрів, а також проявляти особливу обережність на мостах, шляхопроводах, спусках і підйомах.
 
За можливості рекомендують утриматися від поїздок приватним транспортом вулицями міста. Також просять не залишати автомобілі на проїжджій частині, у дворах та на місцях для паркування, щоб не перешкоджати ефективній роботі снігоприбиральної техніки.

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню