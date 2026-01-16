На узбіччі дороги на Тернопільщині виявили тіло чоловіка

Повідомлення про виявлення чоловіка без ознак життя надійшло до Теребовлянського відділення поліції 15 січня близько 9:00 від сімейного лікаря.

Медик повідомив, що на узбіччі дороги в одному з сіл Іванівської територіальної громади лежить невідомий чоловік.

На місце події виїхали працівники екстреної медичної допомоги та слідчо-оперативна група. Попри вжиті заходи, врятувати життя чоловіка не вдалося. У ході перевірки встановили, що загиблий — місцевий житель 1967 року народження. Попередньо, причиною смерті могло стати переохолодження.

Під час первинного огляду експерт видимих тілесних ушкоджень не виявив. Для встановлення остаточної причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості за фактом події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».