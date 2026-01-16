У Тернополі встановили особу жінки, яка залишила новонароджену дитину в під’їзді

Працівники карного розшуку Тернопільщини встановили особу жінки, яка після пологів залишила новонароджену дитину в під’їзді багатоповерхового будинку.

За вчинене жінці загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, подія сталася у Тернополі . У четвер, 15 січня, близько 01:00 до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про виявлення новонародженої дівчинки в під’їзді багатоповерхового будинку на вулиці Київській.

Немовля негайно доправили до медичного закладу. Після обстеження дитину госпіталізували до реанімаційного відділення, де вона перебуває під наглядом лікарів.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів: опитали мешканців будинку та прилеглих територій, переглянули записи з камер відеоспостереження, перевірили інформацію щодо жінок, які могли бути вагітними, а також співпрацювали з медичними та соціальними службами.

У результаті проведеної роботи працівники карного розшуку встановили особу породіллі. Нею виявилася 20-річна жителька міста Зборова, яка тимчасово проживає у Тернополі разом із бабусею. З жінкою проводять слідчі дії, її також доправили до лікарні.

Як з’ясували поліцейські, саме вона зателефонувала на лінію «102» та повідомила про нібито знайдене немовля. Водночас встановлено, що жінка не перебувала на медичному обліку, пологи відбулися вдома. Після народження дитини вона загорнула її у ковдру та рушники й залишила в під’їзді житлового будинку.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі строком до двох років.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру.