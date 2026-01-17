У Тернополі водій маршрутки травмував 13-річного школяра

15 січня до дитячої лікарні Тернополя з сильним болем у руці звернувся 13-річний школяр. Хлопця до медзакладу доставив батько.

Під час обстеження лікарі діагностували у дитини закритий перелом передпліччя та повідомили про випадок на спецлінію «102».

Правоохоронці з’ясували, що травму неповнолітній отримав того ж дня близько 7:44 у маршрутному автобусі. За попередніми даними слідства, під час посадки та висадки пасажирів водій, зачиняючи двері, притиснув руку хлопчика, який перебував у салоні транспортного засобу.

Про отриману травму школяр водієві не повідомив — він самостійно вийшов з автобуса та зателефонував батькові, який згодом доправив сина до лікарні.

Слідчі Тернопільського районного управління поліції встановили особу водія маршрутного автобуса. У нього відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України — необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.