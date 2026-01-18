Школи Тернополя — на канікулах до 25 січня

Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній військовій адміністрації, виконуючи рекомендації Уряду, доручила громадам опрацювати доцільність переходу на дистанційне навчання або продовження/запровадження зимових канікул до 1 лютого 2026 року.

Причина — складна ситуація в енергосистемі України через масовані ракетно-дронові атаки та найхолоднішу за 20 років зиму.

У Тернополі відбулася нарада з керівниками закладів освіти та засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС. За результатами зустрічей і з урахуванням рішень Уряду та обласної комісії, очний освітній процес у закладах загальної середньої та професійної освіти в місті буде призупинено на тиждень — з 19 по 25 січня 2026 року.

Рішення не стосується дошкільних закладів і початкових шкіл з дошкільними групами — вони працюватимуть у звичному режимі. Також без змін продовжать роботу спортивні школи, секції та гуртки.

Як пояснив міський голова Сергій Надал, усі школи та садочки в місті забезпечені необхідними генераторами, є закуплені паливно-мастильні матеріали, позиція керівників закладів освіти та більшості батьків залишається єдиною - школи й садочки мають працювати.

Проте, враховуючи те, що Міносвіти спільно з ОВА визначили необхідність для шкіл тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне, або запровадити канікули, ми зобов’язані невідкладно вжити заходів і запровадити зимові канікули до 25 січня 2026 року.

У разі зміни ситуації інформацію буде оприлюднено на сайті Тернопільської міської ради.