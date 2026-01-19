У Тернополі зафіксували три ДТП із потерпілими

У Тернополі 16–18 січня сталося три дорожньо-транспортні пригоди, у яких постраждали люди.

16 січня близько 7:30 на вулиці Степана Будного водій Opel Insignia збив пішохода 1949 року народження на нерегульованому пішохідному переході.

Потерпілого госпіталізували з множинними забоями та саднами. За фактом ДТП триває розслідування за частиною 1 статті 286 КК України.

Того ж дня до лікарні звернувся житель села Байківці із переломом ноги. За словами чоловіка, напередодні його травмував вантажний автомобіль DAF біля дорожнього кільця. Поліція встановлює обставини події та особу водія.

18 січня до медзакладу потрапив 29-річний тернополянин, який у стані наркотичного сп’яніння на вулиці Будного керував Dacia Dokker і виїхав на смугу зустрічного руху, зіткнувшись із вантажівкою Volvo FН під керуванням жителя Закарпаття. Водія мінівена госпіталізували, а на нього складено адмінпротокол за статтею 130 КУпАП. Розглядається також питання притягнення до відповідальності за статтею 124 КУпАП.

По всіх трьох ДТП тривають перевірки.