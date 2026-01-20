Двоє пішоходів потрапили під колеса авто: на Тернопільщині — три ДТП за добу

19 січня на автошляхах Тернополя та області зареєстровано три дорожньо-транспортні пригоди з травмованими. У двох випадках під колеса автомобілів потрапили пішоходи, які порушили правила дорожнього руху.

Близько 9:12 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про наїзд на пішохода на вулиці 15 Квітня. Водій автомобіля Audi A5, рухаючись у напрямку вулиці Київської, збив жінку 1986 року народження, яка переходила проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Потерпілу з тілесними ушкодженнями доставили до медзакладу без подальшої госпіталізації. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 КК України.

Ще одну автопригоду на цій же вулиці правоохоронці зафіксували о 17:20. Водій Volkswagen Golf допустив наїзд на 69-річного тернополянина, який також переходив дорогу у невстановленому місці. Чоловіка з переломом ноги госпіталізували до лікарні.

Третя ДТП сталася о 20:20 у місті Ланівці на вулиці Незалежності. Водійка автомобіля Mazda 323, виїжджаючи заднім ходом, зіткнулася з Audi Q7. Жінку з забоями та іншими тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги доставила до лікарні, госпіталізація не знадобилася.

У всіх водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Обставини та причини автопригод встановлюють слідчі поліції.