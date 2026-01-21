На Тернопільщині посадовець підозрюється у масовому фальсифікуванні прав оренди землі

42-річний мешканець Чортківського району, працюючи державним реєстратором, незаконно вніс зміни до відомостей про право оренди майже 700 земельних ділянок.

Протиправні дії посадовця викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам Тернопільщини.

За даними правоохоронців, фігурант вніс несанкціоновані записи в автоматизовану систему Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, змінивши дані про власників прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Слідчі ГУНП у Тернопільській області за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією в комп’ютерних системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до двох років виправних робіт. Досудове розслідування триває.