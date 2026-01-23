На Тернопільщині затримали двох чоловіків за незаконний обіг наркотиків

Правоохоронці Кременецького району спільно з оперативниками управління протидії наркозлочинності викрили двох чоловіків, підозрюваних у торгівлі наркотичними засобами.

Інформацію про їхню діяльність поліція отримала ще у жовтні минулого року. На підставі ухвал суду було проведено серію санкціонованих обшуків.

У будинку 28-річного жителя села Залужжя виявили пакет із речовиною рослинного походження, схожою на канабіс, та пакет із кристалічною речовиною білого кольору. У помешканні 26-річного жителя Шумська правоохоронці вилучили два мішки з канабісом, суцвіття рослин у банках, пластиковому відрі та лотку, а також пакет із кристалічною речовиною білого кольору.

Обох чоловіків затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру за частинами 1 та 2 статті 307 КК України (незаконний обіг наркотиків).

Досудове розслідування триває.