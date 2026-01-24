На Тернопільщині затримали посадовця ТЦК за підозрою у хабарництві

На Тернопільщині правоохоронці викрили факт корупції у територіальному центрі комплектування.

Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ затримали військовослужбовця ТЦК, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди.

Йдеться про заступника начальника одного з районних ТЦК та СП. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідством встановлено, що посадовець вимагав 3 тисячі доларів США за «сприяння» в оновленні військово-облікових документів і зняття з розшуку 28-річного мешканця області.

Фігуранта затримали безпосередньо під час отримання обумовленої суми коштів. Протиправну діяльність задокументували слідчі ГУНП у Тернопільській області за оперативного супроводу УСБУ та процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. До викриття також було залучене керівництво Тернопільського обласного ТЦК та СП і Військова служба правопорядку.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.