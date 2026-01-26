У Тернополі водій збив пішохода та залишив місце ДТП

25 січня до лікарні звернулася 64-річна жінка з переломом та іншими тілесними ушкодженнями після дорожньо-транспортної пригоди в Тернополі.

Постраждала повідомила, що водій автомобіля, який її збив, не зупинився та втік з місця події.

Аварія сталася близько 17:30 на вулиці Бродівська. Потерпіла переходила дорогу у межах нерегульованого пішохідного переходу, коли на неї наїхав невідомий автомобіль.
Слідчі Тернопільського районного відділу поліції зараз встановлюють марку та водія транспортного засобу. Правоохоронці звертаються до всіх, хто перебував на вулиці Бродівська приблизно з 17:15 до 17:30, хто міг стати свідком аварії або має записи з відеореєстраторів, які зафіксували ДТП, повідомити деталі за телефоном спецлінії 8(067)351-38-37.

