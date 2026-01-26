На Тернопільщині внаслідок пожеж загинули троє осіб

Протягом 23–24 січня на Тернопільщині сталося три пожежі з летальними наслідками. За усіма випадками поліція відкрила провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Перший випадок стався у п’ятницю, 23 січня, о 9:13 у селі Золотниківської громади. Диспетчер ДСНС повідомив про пожежу, яка виникла через несправний саморобний електроприлад для обігріву. Вогонь охопив кімнату будинку. Після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла подружжя пенсіонерів 1964 та 1959 років народження. На місці працювала слідчо-оперативна група Теребовлянського відділення поліції.
 IMG 20260126 115249 833
Ще одна трагедія сталася того ж дня близько 19:00 у селі Милівці Чортківського району. Під час пожежі загинула 86-річна власниця будинку. Попередньою причиною загорання експерти вважають коротке замикання електропроводки.
IMG 20260126 115251 42424 січня близько 23:30 у Романовому Селі вогонь забрав життя господарки 1971 року народження. Попередньою причиною трагедії називають несправне пічне опалення.
 
Слідчі разом з експертами ДСНС продовжують встановлювати остаточні причини всіх нещасть.
 

