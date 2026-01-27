У Кременці неповнолітнього збила автівка на пішохідному переході

img 7c44c6fab213cc5c3ca57db840b89825

Із тілесними ушкодженнями до лікарні близько 20:00 звернувся 17-річний житель Кременця. Травми хлопець отримав унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 26 січня орієнтовно о 17:45.

Про потерпілого на спецлінію Кременецького районного відділу поліції повідомила медсестра медичного закладу. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що неповнолітнього збили на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Дубенській. Водій автомобіля після наїзду залишив місце автопригоди.

Переглянувши записи з камер відеоспостереження, поліцейські встановили особу кермувальника. Нею виявилася 20-річна водійка автомобіля Skoda Fabia.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню