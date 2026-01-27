У Кременці неповнолітнього збила автівка на пішохідному переході

Із тілесними ушкодженнями до лікарні близько 20:00 звернувся 17-річний житель Кременця. Травми хлопець отримав унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 26 січня орієнтовно о 17:45.

Про потерпілого на спецлінію Кременецького районного відділу поліції повідомила медсестра медичного закладу. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що неповнолітнього збили на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Дубенській. Водій автомобіля після наїзду залишив місце автопригоди.

Переглянувши записи з камер відеоспостереження, поліцейські встановили особу кермувальника. Нею виявилася 20-річна водійка автомобіля Skoda Fabia.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.