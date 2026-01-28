У Чортківському районі зіткнулися Ford Transit та Volkswagen Passat

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Чортківському районі травмувалися двоє людей. З переломами, численними забоями та іншими тілесними ушкодженнями їх госпіталізували медики екстреної допомоги.

Аварія сталася 27 січня близько 12:30 у селі Старі Петликівці. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Бучацького відділення поліції.

Попередньо встановлено, що на автодорозі Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль водій автомобіля Ford Transit 2.0D, виконуючи маневр повороту, допустив зіткнення з Volkswagen Passat, який рухався зустрічною смугою.

У результаті аварії тілесні ушкодження отримали водій мікроавтобуса та пасажирка легкового автомобіля. Обох кермувальників перевірили на стан сп’яніння — за попередніми даними, вони були тверезі, однак у них відібрали зразки крові для лабораторного аналізу.

Наразі правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини ДТП з’ясовують слідчі.