На Тернопільщині викрили підпільний цех із виготовлення фальсифікованого алкоголю

На Тернопільщині правоохоронці блокували підпільний цех із виготовлення підакцизних товарів.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ГУНП у області провели серію санкціонованих обшуків та повідомили про підозру учасникам групи.

Організатором підпільного виробництва став 56-річний мешканець Тернопільського району. Він облаштував у підвалі свого будинку цех із виготовлення фальсифікованого алкоголю та залучив до роботи чотирьох спільників. Чоловіки змішували компоненти, розливали горілку у скляну тару, клеїли етикетки відомих брендів і підроблені марки акцизного податку, а готову продукцію фасували у поліетиленові ящики.

Контрафакт реалізовували на території області. За майже рік діяльності ділки виготовили та збули понад 32 тисячі пляшок горілки різних марок на суму близько 2 млн грн.

Під час обшуків поліцейські вилучили знаряддя для виготовлення продукції, фальсифікований алкоголь, підроблені марки акцизного податку, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи.

Спільникам оголосили підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 204 ККУ — незаконне придбання, зберігання та збут спирту та алкогольних напоїв організованою групою. Організатору додатково інкриміновано ч. 1 ст. 199 ККУ — незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та збут підроблених марок акцизного податку.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.