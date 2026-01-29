На виробництві в Бережанах 21-річного працівника затиснуло механізмом

27 січня о 09:34 до Бережанського відділу поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок на виробництві від чергового екстреної медичної допомоги.

Правоохоронці встановили, що близько 05:30 під час обслуговування виробничої лінії та заміни пошкодженої сировини 21-річний оператор автоматичних і напівавтоматичних верстатів отримав травми — його затиснуло одинарним грейфером у ділянці тазу. Потерпілого з тілесними ушкодженнями доправили до медичного закладу, де його госпіталізували.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Під час перевірки з’ясувалося, що з-під механізму травмованого звільнив напарник, який одразу викликав швидку допомогу.

Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини інциденту. Причини травмування встановлюватимуть експерти. Досудове розслідування триває в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.