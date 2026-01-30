Дві ДТП з постраждалими у Тернополі та області: подробиці

Причини дорожньо-транспортних пригод з потерпілими наразі з’ясовують слідчі Тернополя та області.

Близько 8:15 у селі Загороддя Вишнівецької громади зіткнулися шкільний автобус та легковий автомобіль.

На місце події прибули правоохоронці Лановецького відділення поліції. Попередньо встановлено, що водій автобуса виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у Skoda Fabia. Внаслідок аварії травми отримала пасажирка легковика, 1961 року народження, яку госпіталізували до лікарні. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 КК України.

Ще одна автопригода сталася у Тернополі. За інформацією водія Audi A6, він наїхав на пішохода, рухаючись заднім ходом у дворі на вулиці Грушевського. Потерпіла — тернополянка 1953 року народження — переходила дорогу поза пішохідним переходом. Чоловік одразу викликав швидку допомогу та повідомив про інцидент на спецлінію «102».

Причини обох ДТП нині встановлюють слідчі поліції.