Через ревнощі жінка облила пальним двох людей — справу передали до суду

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жительки міста Бережани.

Жінку обвинувачують в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, а також у закінченому замаху на вбивство двох осіб.

За даними слідства, подія сталася 16 липня 2025 року в селі Посухів. Під час телефонної розмови обвинувачена почула у слухавці жіночий голос поруч зі своїм цивільним чоловіком. Згодом вона розшукала його на околиці населеного пункту, де чоловік перебував у компанії іншої жінки та вживав алкоголь.

Між ними виникла сварка на ґрунті ревнощів. Після цього обвинувачена поїхала до помешкання родички, де взяла ємність і набрала легкозаймисту рідину. Увечері вона повернулася на місце, де перебували чоловік та інша жінка, і облила їх пальним.

Унаслідок події одна з потерпілих отримала тяжкі тілесні ушкодження та згодом померла в лікарні. Чоловік зазнав опіків середнього ступеня тяжкості та вижив.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області. Наразі обвинувачена перебуває під вартою.