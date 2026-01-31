На Кременеччині розшукали водія, причетного до смертельної ДТП

Працівники управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області спільно зі співробітниками карного розшуку Кременецького району встановили місцеперебування водія, причетного до смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці розшукали 26-річного жителя Кременецького району, який після аварії переховувався у свого родича.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 29 січня близько 22:30 у місті Почаїв. Водій автомобіля Audi A6 здійснив наїзд на чоловіка. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події.

Кермувальник визнав свою причетність до автопригоди. У нього відібрали зразки крові для проведення експертизи на вміст алкоголю та наркотичних речовин. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.