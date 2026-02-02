На Чортківщині двоє людей отруїлися чадним газом

У Чортківському районі зафіксовано випадок отруєння чадним газом. Подія сталася 30 січня у Васильковецькій територіальній громаді.

Близько 17:30 до Копичинецької комунальної лікарні було госпіталізовано двох місцевих жителів — 64-річну жінку та 39-річного чоловіка. Медики діагностували у них отруєння чадним газом.

Наразі стан потерпілих оцінюють як задовільний. Вони перебувають під наглядом лікарів.

За попередньою інформацією, причиною отруєння стала несправність газового котла.

Фахівці наголошують, що чадний газ є особливо небезпечним, оскільки не має запаху, кольору чи смаку, тому отруєння може відбуватися непомітно. Щоб уникнути подібних випадків, рекомендується регулярно перевіряти газові прилади за участі спеціалістів, стежити за справністю вентиляції та димоходів, а також забезпечувати належне провітрювання приміщень. Додатковим засобом безпеки є встановлення детектора чадного газу, який може вчасно попередити про небезпеку.