У двох ДТП на Тернопільщині травмувалися троє людей, серед них дитина

За минулі вихідні поліція зафіксувала дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими.

У Тернополі на вулиці Гетьмана Івана Мазепи під колеса автомобіля Hyundai потрапила тернополянка, яка переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу. Жінка отримала тілесні ушкодження, автомобіль поміщено на арештмайданчик, триває перевірка.

Ще одна ДТП сталася у Бучачі. Водій Mercedes під час повороту виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Geely. Внаслідок аварії травми отримали двоє пасажирів, серед яких 11-річна дівчинка. Потерпілих госпіталізували, розпочато досудове розслідування.