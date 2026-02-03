П’яний водій на Кременеччині збив 14-річну дівчину

Дорожньо-транспортна пригода сталася у понеділок, 2 лютого, близько 18:15 у селі Велика Горинка Кременецького району.

За попередньою інформацією, 22-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Opel Astra, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та здійснив наїзд на 14-річну дівчину, яка перебувала на узбіччі дороги.

Унаслідок ДТП потерпіла отримала численні тілесні ушкодження. Дівчину госпіталізували до медичного закладу.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що водій на момент аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від трьох до п’яти років.

Наразі триває досудове розслідування.