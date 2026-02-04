У Тернополі мешканці будинку на вул. 15 Квітня поступово повертаються додому після ракетної атаки

Понад два місяці минуло з дня російської ракетної атаки на житловий будинок за адресою вул. 15 Квітня, 31 у Тернополі.

Тоді, 19 листопада 2025 року, будівля зазнала значних пошкоджень. Нині у третьому підʼїзді завершено основні відновлювальні роботи – мешканці поступово повертаються та розпочинають ремонти у квартирах.

Перші повертаються жителі двокімнатних квартир

Станом на 1 січня 2026 року у третьому підʼїзді повністю відновлено електро-, газо-, водо- та теплопостачання. Відремонтовано сходову клітку, запрацював ліфт, виконано ремонт огороджуючих конструкцій місць загального користування.

Комісія встановила, що 16 квартир у цьому підʼїзді є придатними для проживання. Це переважно двокімнатні квартири, вікна яких не виходили на епіцентр пожежі, тому вони зазнали менших пошкоджень.

Надія Стасишин, мешканка другого підʼїзду, уже розпочала ремонт: "Встановлені вікна, двері. В мене є все – газ, світло, вода. Ліфт працює, щиро дякую, що турбуються про наш під'їзд" – ділиться жінка.

Вона планує найближчим часом виконати заміну електропроводки та продовжити оновлення квартири за власні кошти.

Важливо, що всі власники квартир можуть скористатися державною програмою компенсації «єВідновлення» для відшкодування витрат на ремонт пошкодженого житла. У міській раді надають консультації щодо оформлення необхідних документів, аби мешканці могли якнайшвидше отримати кошти.

Фінансова підтримка продовжується

Мешканці отримували допомогу в розмірі 15 тисяч гривень щомісячно на оренду житла. Для квартир визнаних придатними для проживання, фінансування зупинено, оскільки власники тепер можуть повернутися додому. Інші мешканці продовжують отримувати грошову підтримку. Власники всіх квартир у другому підʼїзді продовжують отримувати грошову допомогу в розмірі 15 тисяч гривень. Наразі там завершено встановлення вікон, укладено договори з підрядними організаціями на ремонт інженерних мереж, сходової клітки та ліфтового обладнання. Тривають роботи з відновлення газопостачання, ремонту сходів та заміни вікон у місцях загального користування.

Фахівці зазначають, що несучі конструкції будинку не зазнали критичних пошкоджень – тріщин або зміщень, які могли б створювати загрозу безпеці, не виявлено. Потреби в демонтажі чи підсиленні несучих елементів немає.

Від екстреної допомоги до відновлення

Відновлення будинку на вул. 15 Квітня показує, наскільки важливою є координація дій у кризових ситуаціях. Одразу після атаки було організовано фінансову допомогу для постраждалих родин, паралельно розпочалися відновлювальні роботи. За два місяці вдалося повернути один із підʼїздів до життя – від аварійних служб до комунальників, від організації тимчасового житла до відновлення інфраструктури.

Те, що перші мешканці вже повертаються додому, свідчить про реальний результат роботи. Для людей, які пережили обстріл власної домівки, можливість повернутися – це не лише відновлене житло, а й відчуття стабільності. А консультаційна підтримка щодо оформлення компенсації через програму «єВідновлення» допомагає мешканцям не лише розібратися з бюрократичними процедурами, а й швидше розпочати нове життя у відбудованих домівках.

https://ternopilcity.gov.ua/news/97116.html