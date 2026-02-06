Обледеніння ліній електропередач спричинило масові відключення світла на Тернопільщині

IMG 20260206 084222 956

На Тернопільщині внаслідок складних погодних умов зафіксовано аварійні відключення електроенергії. Причиною знеструмлень стало обледеніння ліній електропередач, що ускладнило стабільну роботу енергосистеми в окремих громадах області.

Станом на ранок без електропостачання залишаються 27 ліній електропередач напругою 10 кВ, з яких 16 пошкоджені частково. Загалом знеструмлено 65 населених пунктів, у тому числі 42 — частково. Обмеження в електропостачанні торкнулися 8 450 абонентів, а загальна недовідпущена потужність становить 4,8 МВт.
 
Аварійні бригади енергетиків працюють у посиленому режимі. Фахівці здійснюють огляд мереж та проводять необхідні ремонтно-відновлювальні роботи, аби якомога швидше повернути електропостачання споживачам. Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та дотримуватися правил електробезпеки.
 
 

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню