Обледеніння ліній електропередач спричинило масові відключення світла на Тернопільщині

На Тернопільщині внаслідок складних погодних умов зафіксовано аварійні відключення електроенергії. Причиною знеструмлень стало обледеніння ліній електропередач, що ускладнило стабільну роботу енергосистеми в окремих громадах області.

Станом на ранок без електропостачання залишаються 27 ліній електропередач напругою 10 кВ, з яких 16 пошкоджені частково. Загалом знеструмлено 65 населених пунктів, у тому числі 42 — частково. Обмеження в електропостачанні торкнулися 8 450 абонентів, а загальна недовідпущена потужність становить 4,8 МВт.

Аварійні бригади енергетиків працюють у посиленому режимі. Фахівці здійснюють огляд мереж та проводять необхідні ремонтно-відновлювальні роботи, аби якомога швидше повернути електропостачання споживачам. Енергетики закликають мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та дотримуватися правил електробезпеки.