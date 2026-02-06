У Бережанах льодяна брила з даху травмувала 8-річного хлопчика

FB IMG 1770360520805

У Бережанах через падіння льодяної брили з даху будівлі травмувався 8-річний хлопчик. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Інцидент стався у четвер, 5 лютого, близько 16:00. З даху супермаркету на ногу дитини впала льодяна брила. Від удару хлопчик упав на слизьку поверхню та вдарився головою.
 
Постраждалого негайно госпіталізували. За попередньою інформацією медиків, у нього діагностували перелом ноги та струс мозку.
 FB IMG 1770360516934
Наразі поліцейські проводять перевірку, встановлюють усі деталі події та вирішують питання щодо правової кваліфікації інциденту і притягнення винних осіб до відповідальності.
 

