Штормове попередження для Тернопільщини: ожеледь і туман

Тернопільський обласний центр з гідрометеорології попереджає про погіршення погодних умов у регіоні 7–9 лютого.

Очікується ожеледь діаметром від 6 до 19 мм, а вночі та вранці прогнозується туман з видимістю 200–500 метрів. Рівень небезпечності оголошено жовтим (НМЯ 1).

Водіїв закликають дотримуватися підвищеної обережності на дорогах, зберігати безпечну дистанцію та суворо дотримуватися швидкісного режиму. Особливу увагу слід приділити слизьким ділянкам та місцям з обмеженою видимістю.

Пішоходам також радять бути уважними, особливо на пішохідних переходах та тротуарах. Небезпека падінь та травм під час ожеледиці залишається високою.

Рятувальники ДСНС наголошують на необхідності враховувати погодні умови при плануванні пересувань і закликають громадян не наражати себе на небезпеку.

Безпечна поведінка під час погіршення погоди допоможе уникнути травм і ДТП.