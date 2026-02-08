На Тернопільщині викрили мережу шахраїв, які продавали БАДи під виглядом ліків та «магічні» амулети

Правоохоронці викрили масштабну мережу шахраїв, які заробляли мільйони гривень на продажі біологічно активних добавок під виглядом лікарських засобів та атрибутики для проведення псевдоритуалів.

Щомісячний прибуток зловмисників становив від 1,5 до 2 мільйонів гривень.

Спецоперацію з викриття злочинної діяльності провели співробітники Управління карного розшуку спільно зі слідчими ГУНП у Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, у кримінальному провадженні фігурують 25 осіб. Незаконний бізнес організували мешканка Полтавської області та дві жительки Житомирщини, які раніше вже мали досвід участі в подібних шахрайських схемах.

Організаторки ретельно підбирали персонал для дистанційної роботи. Угруповання мало чітку структуру: оператори телефонували клієнтам і вводили їх в оману, інші працівники формували та відправляли замовлення, а технічна служба забезпечувала стабільну роботу комп’ютерного обладнання. Операторів спеціально навчали психології спілкування та методам впливу на потенційних жертв.

Одна частина зловмисників представлялася медичними працівниками та пропонувала «ліки» від різноманітних захворювань, які насправді виявилися біологічно активними добавками. Інша група видавала себе за екстрасенсів і тарологів: під час телефонних розмов вони дізнавалися про проблеми людей та переконували, що можуть допомогти за допомогою «енергетично заряджених» амулетів, прикрас і ритуальної атрибутики. Разом із посилками клієнтам надсилали інструкції щодо вживання «препаратів» або проведення «обрядів».

Щомісяця шахраї відправляли понад 2 тисячі посилок у різні регіони України. Вартість одного замовлення коливалася від 2 до 12 тисяч гривень.

Серед потерпілих — пенсіонери, родичі загиблих і безвісти зниклих захисників України, військовослужбовці, які проходять реабілітацію після поранень, а також члени їхніх родин. Наразі офіційно відомо щонайменше про 50 потерпілих, однак правоохоронці не виключають, що їх може бути значно більше.

За силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення правоохоронці провели 26 санкціонованих обшуків на території 11 областей України. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, зброю, понад 35 тисяч доларів США, чорнові записи, «товар», який надсилали клієнтам, та інші речові докази протиправної діяльності.

За фактом злочинів розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Оперативно-слідчі дії тривають. Поліція встановлює інших можливих потерпілих. Осіб, які могли постраждати від дій шахраїв, просять звертатися за телефоном: (098) 913-56-62.