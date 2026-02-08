На Тернопільщині викрили мережу шахраїв, які продавали БАДи під виглядом ліків та «магічні» амулети

FB IMG 1770539452886

Правоохоронці викрили масштабну мережу шахраїв, які заробляли мільйони гривень на продажі біологічно активних добавок під виглядом лікарських засобів та атрибутики для проведення псевдоритуалів.

Щомісячний прибуток зловмисників становив від 1,5 до 2 мільйонів гривень.

Спецоперацію з викриття злочинної діяльності провели співробітники Управління карного розшуку спільно зі слідчими ГУНП у Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

FB IMG 1770539455158

За даними слідства, у кримінальному провадженні фігурують 25 осіб. Незаконний бізнес організували мешканка Полтавської області та дві жительки Житомирщини, які раніше вже мали досвід участі в подібних шахрайських схемах.

FB IMG 1770539464497

Організаторки ретельно підбирали персонал для дистанційної роботи. Угруповання мало чітку структуру: оператори телефонували клієнтам і вводили їх в оману, інші працівники формували та відправляли замовлення, а технічна служба забезпечувала стабільну роботу комп’ютерного обладнання. Операторів спеціально навчали психології спілкування та методам впливу на потенційних жертв.

FB IMG 1770539460194

Одна частина зловмисників представлялася медичними працівниками та пропонувала «ліки» від різноманітних захворювань, які насправді виявилися біологічно активними добавками. Інша група видавала себе за екстрасенсів і тарологів: під час телефонних розмов вони дізнавалися про проблеми людей та переконували, що можуть допомогти за допомогою «енергетично заряджених» амулетів, прикрас і ритуальної атрибутики. Разом із посилками клієнтам надсилали інструкції щодо вживання «препаратів» або проведення «обрядів».

Щомісяця шахраї відправляли понад 2 тисячі посилок у різні регіони України. Вартість одного замовлення коливалася від 2 до 12 тисяч гривень.

Серед потерпілих — пенсіонери, родичі загиблих і безвісти зниклих захисників України, військовослужбовці, які проходять реабілітацію після поранень, а також члени їхніх родин. Наразі офіційно відомо щонайменше про 50 потерпілих, однак правоохоронці не виключають, що їх може бути значно більше.

FB IMG 1770539457507

За силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення правоохоронці провели 26 санкціонованих обшуків на території 11 областей України. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, зброю, понад 35 тисяч доларів США, чорнові записи, «товар», який надсилали клієнтам, та інші речові докази протиправної діяльності.

За фактом злочинів розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Оперативно-слідчі дії тривають. Поліція встановлює інших можливих потерпілих. Осіб, які могли постраждати від дій шахраїв, просять звертатися за телефоном: (098) 913-56-62.

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню