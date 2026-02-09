Тернопіль збільшує кількість пунктів обігріву: офіційні локації та десятки закладів-партнерів

Після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, які торкнулися й західних областей, тернополяни, як і мільйони українців по всій країні, зіткнулися з тривалими відключеннями електроенергії. 8 лютого в місті діяли аварійні графіки, а ситуація вимагала швидкої та злагодженої роботи міської влади для забезпечення комфорту та безпеки мешканців.

Пункти обігріву вже працюють

З перших годин кризової ситуації у Тернополі розпочали роботу шість офіційних пунктів обігріву, розташованих у різних мікрорайонах міста. Тут можна зарядити телефони, повербанки, ліхтарики, скористатися безкоштовним інтернетом та, найголовніше, зігрітися.

Станом на 8 лютого пункти вже відвідали перші тернополяни. Найбільшу кількість відвідувачів протягом дня прийняв пункт на Привокзальному майдані, 1 (вокзал) — 82 особи. Помітний потік людей зафіксовано також на проспекті Злуки, 45 (Центр дозвілля ім. Довженка) — 58 осіб, та на бульварі Вишневецького, 8 (школа №28) — 43 особи. Інші локації прийняли від 4 до 17 відвідувачів.

Адреси офіційних пунктів обігріву:

- Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (вул. Миколи Лисенка, 8)

- КП «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка» (просп. Злуки, 45)

- КЗ «Дитячий-юнацький пластовий центр» (вул. Юрія Федьковича, 11)

- Палац Культури «Березіль» ім. Леся Курбаса (вул. Миру, 6)

- Вокзал станції «Тернопіль» (Привокзальний майдан, 1)

- Тернопільська школа №28 (бульв. Дмитра Вишневецького, 8)

Критична інфраструктура під контролем

Попри складну ситуацію з електропостачанням, критична інфраструктура міста продовжує функціонувати. Котельні працюють у штатному режимі, за потреби їхня робота підтримуватиметься генераторами. Це дозволяє зберігати тепло в оселях тернополян навіть під час відключень електроенергії.

Бізнес долучається до підтримки громадян

Важливою особливістю ситуації в Тернополі стало те, що міська влада не обмежилася лише офіційними пунктами обігріву. Попри відносно невелику кількість відвідувачів у перший день роботи, місто проактивно залучило додаткові ресурси — заклади харчування та готелі теж стали тимчасовими точками підтримки для містян.

Готелі «Тернопіль» та «Галичина» відкрили свої двері для всіх, хто потребує тепла, можливості зарядити телефон, випити гарячого чаю чи скористатися санітарними приміщеннями.

Крім того, понад 40 закладів громадського харчування міста — від великих ресторанів до затишних кав'ярень — готові надати допомогу тернополянам. Серед них:

Великі заклади (понад 50 осіб): «Мак Дональдз» (вул. Івана Мазепи, 30) — до 120 осіб, «Фляшка» (бульв. Тараса Шевченка, 1) — до 120 осіб, «Гуру Фуд» (вул. Руська, 19) — до 100 осіб, «Барбареско» (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 14) — до 100 осіб, «Три Миколи» (вул. Торговиця, 1а) — до 100 осіб, «Міракс» (вул. 15 квітня, 28в) — до 70 осіб, «Біанко» (бульв. Данила Галицького, 4) — до 70 осіб, «Папероні» в ТРЦ «Подоляни» (вул. Текстильна, 28ч) — до 70 осіб, «Стоун Стріт» (вул. Руська, 18) — до 60 осіб, «Ковчег» (вул. Торговиця, 5а) — до 60 осіб, «Сфера» (вул. Білецька, 33а) — до 60 осіб.

Середні заклади (30-50 осіб): «Автопорт» (вул. Тараса Протасевича, 22), «Клуб Файного міста» та «Файне місто» (бульв. Тараса Шевченка, 23), «Чентрале» (вул. Петра Конашевича Сагайдачного, 1), кафе в «Епіцентрі» (вул. Поліська, 7), «Сапсан» (вул. Білецька, 49а), «Нео рум» (вул. Максима Кривоноса, 2Е), «Дарк Блу» (бульв. Пантелеймона Куліша, 7а), «Білий налив» (вул. Валова, 3), «Майдан» (вул. Патріарха Йосифа Сліпого, 1), «Старий млин» (вул. Бродівська, 1а), «Фламінго» (вул. Збаразька, 1), «Зе Рівер» (вул. Чумацька, 14), «Депо» (вул. Богдана Хмельницького, 10а), «М'ясо» (бульв. Тараса Шевченка, 5), «Чікен хот» (вул. Миколи Пирогова, 2), «Володар» (вул. Сергія Короля, 57), «Карма кава» (вул. Петра Конашевича Сагайдачного, 13), «Вогнем і ножем» (просп. Злуки, 14в).

Невеликі затишні заклади (до 30 осіб): «Скаварідка» (вул. Валова, 1), «Біф і піца» (вул. Київська, 11а), «Форум» (вул. Над Яром, 2), «Галич» (вул. Лесі Українки, 18), «Хука Хаб» (вул. Старий Ринок, 3), «Маяк» (вул. Івана Мазепи, 1), «56 Кабінет» (вул. Михайла Грушевського, 1), «Мешканці міста» (просп. Злуки, 49), «Луніко» (вул. Текстина, 24г), «Фламінго» (вул. Київська, 10б), «Цісар» (просп. Злуки, 13/1).

Більшість із цих закладів працюють з ранку до пізнього вечора, а деякі готові відчинити двері цілодобово за необхідності. У всіх можна зарядити телефон, скористатися туалетом та випити гарячого чаю.

Відповідальний підхід і турбота про людей

Попри те, що пункти незламності мають відкриватися по всій Україні за ініціативи держави, міська влада Тернополя не чекала їхнього запуску, а вжила власних заходів. Пункти обігріву в різних мікрорайонах міста запрацювали оперативно, що свідчить про підготовку та швидку реакцію на ситуацію.

Окрема увага — співпраця з бізнесом. Десятки закладів харчування та готелі міста долучилися до підтримки громадян, створивши додаткову мережу тимчасових пунктів, де можна зігрітися, зарядити телефон чи просто перечекати відключення. Це показує, що в місті дбають про людей і шукають різні способи допомогти в складний час.

Навіть якщо зараз відвідуваність пунктів невисока, важливо, що тернополяни знають, куди можна звернутися за допомогою. Така готовність до різних сценаріїв розвитку ситуації з енергопостачанням дає громадянам впевненість, що в разі потреби підтримка буде доступною.