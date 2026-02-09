На Тернопільщині чадний газ забрав життя двох жінок

Опалювальний сезон щороку супроводжується підвищеними ризиками через використання пічного та газового опалення. Однією з найнебезпечніших загроз у побуті залишається отруєння чадним газом, яке може призвести до трагічних наслідків.

8 лютого у селищі Великі Бірки Тернопільського району в приватному житловому будинку від отруєння чадним газом загинули дві жінки — 1945 та 1976 років народження. Попередньо встановлено, що причиною трагедії стала негерметичність системи пічного опалення. При цьому пожежі не виникло.

За даними рятувальників, з початку 2026 року на Тернопільщині зафіксовано 8 випадків отруєння чадним газом. Внаслідок цих подій загинули двоє людей, ще 14 осіб, серед яких четверо неповнолітніх, були госпіталізовані.