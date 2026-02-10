Медики районної лікарні Тернопільщини під підозрою за фальсифікацію лікування пацієнтів

На Тернопільщині семеро медиків внесли неправдиві дані про лікування понад 90 пацієнтів, через що лікарня отримала з бюджету понад 640 тис. грн за послуги, які фактично не надавалися. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури підозру повідомлено завідувачу відділення та шістьом лікарям районної лікарні. Як встановило слідство, у період з січня по червень 2025 року медики вносили до електронної системи охорони здоров’я неправдиві дані про нібито надану стаціонарну медичну допомогу. Насправді пацієнти не лікувались у стаціонарі та не перебували в лікарні стільки днів, скільки зазначено у документах.

За результатами фальсифікацій медичний заклад отримав з державного бюджету понад 640 тис. грн. Лікарям інкримінують несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі (ч. 1, 3 ст. 362 КК України), а завідувачу відділення – ще й службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів п’ятьом підозрюваним. Стосовно двох лікарів обвинувальні акти вже скеровано до суду. Досудове розслідування проводить Кременецький РВП ГУНП у Тернопільській області.