Підготовка до нацспротиву: жителів Тернопільщини запрошують на безкоштовні навчання (відео)

Повномасштабна війна змінила уявлення українців про безпеку та відповідальність. Сьогодні вміння подбати не лише про себе, а й про тих, хто поруч, стає життєво необхідним.
Саме з цією метою на Тернопільщині працює Тернопільський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву.
Програма підготовки охоплює ключові напрямки, необхідні в сучасній реальності. Зокрема, учасників навчають основ тактики, стрілецької підготовки, домедичної допомоги, а також психологічної стійкості — уміння зберігати контроль і приймати зважені рішення під тиском стресу.
Інструктори центру пройшли війну та працюють за програмами, адаптованими до реалій в Україні. Особлива увага приділяється практичним заняттям і моделюванню реальних ситуацій, з якими може зіткнутися цивільне населення.
У центрі наголошують: національний спротив — це не лише про зброю, а й про підготовленість, взаємодопомогу та відповідальність кожного громадянина. Знання й навички, здобуті під час навчання, можуть стати вирішальними у критичний момент.
Охочі долучитися до підготовки можуть звернутися за додатковою інформацією та записом безпосередньо до Тернопільського обласного центру підготовки громадян до національного спротиву.
Навчання проводиться безкоштовно.
Контакти:
097 701 40 17
Наша сторінка: