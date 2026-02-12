Лише 5 із 42 котелень і паливних міста отримують електрику від мережі: Сергій Надал

Морозні лютневі дні та тривалі відключення електроенергії стали серйозним викликом для всієї України.

Проте тернополяни продовжують отримувати тепло та гарячу воду у своїх оселях. Як це вдається забезпечити, коли електрики немає по 20 годин на добу?

42 котельні та паливні працюють для міста

Як зазначив міський голова Сергій Надал, у Тернополі загалом функціонують 42 котельні та паливні, які забезпечують теплом багатоквартирні житлові будинки, школи, садочки та інші об'єкти. Протягом останніх днів ситуація з електропостачанням критична: з усіх 42 котелень лише п'ять — це лише близько 12% — отримують електроенергію зі загальної мережі. Решта, переважна більшість, працюють або на когенераційних установках, або на генераторах.

І тут важливо розуміти: генератори є біля кожної котельні. Це означає, що навіть під час тривалих відключень тепло надходить у домівки тернополян. Проте за цією безперервністю стоїть величезна робота людей та значні додаткові витрати.

Реальність роботи на генераторах

Візьмемо для прикладу одну з котелень, де протягом доби електрика була лише три години. Решту 21 годину котельня працювала на генераторі, споживаючи при цьому десятки літрів солярки на день.

«Генератор наш 30-кіловатний, він забезпечує повністю електрикою нашої котельні. Ми обслуговуємо десь 12-14 будинків. Зимою, коли були сильні морози, він замерзав. Треба було його і розморожувати, і були такі проблеми з ним. Як бачите, він працює, люди отримують тепло, гарячу воду. Він бере солярки від 9 до 12 літрів на одну мотогодину», — розповідає Олексій Ставничий, слюсар КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Іван Барицький, старший майстер КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», пояснює масштаби роботи: «Тільки світло не стало, люди думають, вже має включитися генератор. Та не все так просто. Справа в тому, що газове обладнання, коли світло не стає, автоматика безпеки спрацьовує і вимикає подачу газу в котельню. Тоді аварійна служба повинна під'їхати і запустити котельню. Коли світло є — запускають котельню, коли світла немає — запускають генератор».

Переключення на генератор не відбувається автоматично — згідно з правилами безпеки, має бути присутня людина, яка переключить, включить і запустить систему. Саме тому біля кожної котельні чергують фахівці. Кожна котельня обслуговує десятки будинків, і кожен запуск має відбутися правильно, безпечно, з дотриманням усіх норм.

Фінансова підтримка та злагоджена робота

Робота на генераторах — це величезні додаткові витрати, які не входять у тариф і нічим не компенсуються. Тернопільська міська рада забезпечує фінансування цих витрат з міського бюджету, розуміючи критичність ситуації. Адже тепло в домівках — це не просто комфорт, це питання здоров'я та безпеки людей, особливо літніх та дітей.

Саме злагоджена робота фахівців, завчасна підготовка — забезпечення генераторами, організація чергування та фінансова підтримка з боку міста — дають свої результати. Тернополяни залишаються з теплом навіть у найскладніші дні.

«Сьогодні дякую нашим тепловикам, тому що в такі тяжкі дні вони втримують подачу теплоносія, і наші мешканці забезпечені теплом і гарячою водою», — наголошує міський голова Сергій Надал.