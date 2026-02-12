Двоє неповнолітніх причетні до бійки в тернопільській маршрутці

У Тернополі в одній із маршруток стався конфлікт, який переріс у бійку. Відео інциденту з’явилося в одній із соціальних мереж. Як з’ясували правоохоронці, суперечка виникла між трьома пасажирами. У ході конфлікту ситуація загострилася і переросла у бійку. Водій маршрутного таксі намагався втрутитися, однак під час цього отримав тілесні ушкодження.

У результаті інциденту травм зазнали водій та 19-річний пасажир.

Поліцейські встановили осіб, причетних до побиття. Ними виявилися двоє 17-річних жителів Тернополя. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини події та причини конфлікту.

За фактами нанесення тілесних ушкоджень відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання — від штрафу до виправних робіт строком до одного року.

Після завершення експертиз та проведення необхідних слідчих дій буде надано остаточну правову кваліфікацію події.