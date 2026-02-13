У Тернополі зіткнулися бус і легковик

12 лютого близько 9:00 у Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі буса та легкового автомобіля.

На вулиці Микулинецькій водій Volkswagen Transporter T4, за попередніми даними, допустив зіткнення з ВАЗ 21099.

Унаслідок аварії травмувався кермувальник легковика — житель Тернополя 1989 року народження. Чоловік звернувся до лікарні, де йому надали медичну допомогу без госпіталізації.

На місці працювала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. Обоє водіїв попередньо були тверезі, однак у них відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Обставини та причини автопригоди встановлюють правоохоронці.

