Побутова пожежа забрала життя пенсіонерки на Тернопільщині

Повідомлення про задимлення житлового будинку надійшло на спецлінію Служби порятунку від мешканців одного із сіл Васильковецької територіальної громади 12 лютого близько 16:45.

Сусіди помітили дим, що виходив з вікон оселі, та одразу звернулися до рятувальників.

На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС. Активного горіння в будинку не спостерігалося. Під час обстеження приміщення у кухні на підлозі виявили тіло власниці помешкання — жінки 1946 року народження.

За попередніми висновками фахівців, ймовірною причиною задимлення стало тління речей, які господиня сушила над газовою плитою. Припускають, що одна з них загорілася, що й спричинило пожежу. Жінка, ймовірно, намагалася самостійно ліквідувати займання, однак врятуватися не змогла.

На місці працювала слідчо-оперативна група Гусятинського відділення поліції. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Тривають слідчі дії.

Правоохоронці та рятувальники вкотре закликають жителів Тернополя та області дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті: не сушити одяг над газовими плитами чи іншими відкритими джерелами вогню, не залишати увімкнені прилади без нагляду та регулярно перевіряти справність газового обладнання. Навіть незначне тління може призвести до отруєння чадним газом і трагічних наслідків.