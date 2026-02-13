Тернопільську молодь запрошують до участі в програмі Британської Ради «Youth Connect for Ukraine»

У Тернопільській громаді стартував набір на програму Британської Ради Британська Рада «Youth Connect for Ukraine». Її мета — підтримати активну молодь та надати їй практичні інструменти для впровадження позитивних змін у своїй громаді. Долучитися можуть юнаки та дівчата віком від 15 до 25 років, які хочуть розвивати лідерські навички, реалізовувати соціальні ініціативи та брати активну участь у громадському житті.

Програма поєднує навчальні модулі, командну співпрацю та практичну роботу над власними ідеями. Учасники здобудуть знання з комунікації, планування й управління проєктами, навчаться налагоджувати партнерства та працювати в молодіжних мережах.

Окрема увага приділяється підтримці ініціатив: команди або окремі учасники зможуть отримати до 20 тисяч гривень на реалізацію соціального проєкту, який відповідатиме потребам громади. Крім навчання та проєктної роботи, молодь матиме нагоду взяти участь у всеукраїнському заході Open Day і стати частиною спільноти «Youth Connect for Ukraine».

Подати заявку на участь можна до 15 лютого 2026 року включно. Реєстрація за посиланням ТУТ.

Навчальна сесія у Тернополі відбудеться з 26 лютого по 1 березня 2026 року. Точну локацію організатори повідомлять відібраним учасникам. Для присутніх передбачено харчування та роздаткові матеріали.

Програму в Україні реалізовує Британська Рада, а в Тернопільській області її регіональним партнером є громадська організація «Центр Науки Тернополя».

Детальніше про програму - за посиланням ТУТ.