4000 доларів за зняття з розшуку: у Тернополі судитимуть посередника у справі про ухилення від мобілізації

Правоохоронці Тернопільщини завершили досудове розслідування у справі про одержання неправомірної вигоди за сприяння в ухиленні від мобілізації. Обвинувальний акт уже передано до суду.

Як встановили слідчі Головне управління Національної поліції в Тернопільській області спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань та Служба безпеки України, фігурант вимагав у жителя Тернополя 4000 доларів США. За ці кошти він обіцяв посприяти у знятті чоловіка з розшуку за порушення правил військового обліку, що дало б можливість уникнути призову під час мобілізації.

Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання обумовленої суми. Йому інкримінують ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2000 до 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі строком від двох до п’яти років.

Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.