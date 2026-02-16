На Тернопільщині вогонь забрав життя чоловіка

Вночі 15 лютого о 02:51 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку в селі Валігури Почаївської територіальної громади Кременецького району.

На момент прибуття рятувальників будівля була повністю охоплена полум’ям. Площа займання становила близько 60 м². Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка 1952 року народження — власника оселі. Вогонь повністю знищив житловий будинок.

Завдяки оперативним та злагодженим діям підрозділів ДСНС вдалося врятувати господарську будівлю, розташовану поруч, та не допустити поширення полум’я на сусідні об’єкти.

До ліквідації пожежі залучалися рятувальники 23-го державного пожежно-рятувального поста та 5-ї державної пожежно-рятувальної частини. Причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюють фахівці.

Ця трагедія — не поодинокий випадок, зазначають рятувальники. З початку 2026 року на пожежах у Тернопільській області загинули 18 людей, ще шестеро отримали травми.