У Кременці винесли вирок у справі про вбивство неповнолітньої: обвинуваченому – 15 років тюрми

17 лютого у Кременці суд завершив розгляд резонансної кримінальної справи щодо вбивства та зґвалтування неповнолітньої дівчини.

24-річного жителя Вишнівця визнано винним та засуджено до 15 років позбавлення волі. Після оголошення рішення обвинувачений заявив про намір подати апеляцію.

Трагедія сталася ще в червні 2017 року. 26 червня на узбіччі дороги виявили тіло 17-річної випускниці. Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного — ним виявився 16-річний місцевий мешканець. Невдовзі після затримання суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На час досудового розслідування та судових слухань він перебував у Чортківському слідчому ізоляторі.

У серпні 2024 року колегія суддів змінила запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю. Втім, у липні 2025 року правоохоронці отримали сигнал про пошкодження електронного браслета. Як з’ясувалося, обвинувачений знищив пристрій та залишив місце проживання.

Після цього слідчі звернулися до суду з клопотанням про повторне взяття його під варту, посилаючись на ризики переховування від суду. Суд погодився з доводами сторони обвинувачення та задовольнив клопотання.

Загалом чоловік провів понад сім років у слідчому ізоляторі та майже рік під домашнім арештом.

17 лютого суд оголосив остаточний вирок — 15 років позбавлення волі. Рішення наразі може бути оскаржене в апеляційному порядку.