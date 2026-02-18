У Бережанах працівник ТЦК спровокував ДТП та протаранив службове авто поліції

17 лютого близько 18:30 у Бережанах наряд патрульної поліції зафіксував ДТП за участю автомобіля Nissan на іноземній реєстрації.

Водій порушив правила дорожнього руху, не впорався з керуванням та збив дорожній знак.

На вимогу поліцейських зупинитися кермувальник не реагував і намагався втекти з місця аварії. Його затримали на вулиці Лепких. Під час спроби втечі водій протаранив службове авто правоохоронців, механічних ушкоджень зазнало авто, постраждалих немає.

Перевірка показала, що порушник — 41-річний працівник Бережанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП). У нього поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння, але він відмовився від проходження перевірки.

На чоловіка складено сім адміністративних протоколів за п’ятьма статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення:

ст. 124 — порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна;

ст. 130 — керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння;

ч.2 та 4 ст. 122 — порушення правил руху автомагістралями та перевищення швидкості;

ст. 185 — злісна непокора законному розпорядженню поліцейського;

ст. 126 — керування авто без відповідних документів.



Перевірки тривають.