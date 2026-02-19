На Тернопільщині зафіксовано випадок сказу у тварини: жінка звернулася до медиків із підозрою на інфікування

Жителька Тернопільської області звернулася до лікарів із симптомами вірусної інфекції після інциденту з тваринами, що стався наприкінці грудня 2025 року.

За її словами, у період з 18 по 22 грудня вона намагалася розборонити своїх собак, які зчепилися з лисицею, що забігла на подвір’я.

Через три дні після події одна із собак загинула. 16 лютого жінка відчула погіршення самопочуття та звернулася по медичну допомогу. Лікарі не виявили у неї сказу. Наразі вона перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом медиків.

Тим часом фахівці ветеринарної служби провели ексгумацію тіла загиблої тварини та відібрали зразки для лабораторного дослідження. За результатами вірусологічного аналізу підтверджено наявність вірусу сказу.

У населеному пункті, де зафіксовано випадок, створено спеціальну комісію. Організовано безкоштовну вакцинацію домашніх тварин. Охорону громадського порядку забезпечують правоохоронці сектору поліцейської діяльності міста Шумськ.

Фахівці нагадують: у разі укусу або ослинення дикими чи домашніми тваринами необхідно негайно промити рану великою кількістю проточної води з милом та якнайшвидше звернутися до медичного закладу. Не варто займатися самолікуванням чи зволікати з вакцинацією — своєчасне щеплення є єдиним надійним способом профілактики сказу.

Також громадян закликають уникати контактів із безпритульними та дикими тваринами, повідомляти відповідні служби про випадки агресивної або нетипової поведінки тварин та регулярно вакцинувати домашніх улюбленців.