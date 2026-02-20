У Заліщиках під колесами авто загинув пенсіонер

У Заліщиках трагічно загинув 63-річний місцевий житель. Інцидент стався на одній із доріг міста в темний час доби. Чоловіка, який перебував за межами пішохідного переходу, збив автомобіль Fort Sedan.

Потерпілого госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги, але від отриманих травм він помер у реанімаційному відділенні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Заліщицького відділення поліції. Водій автомобіля був попередньо тверезим. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.